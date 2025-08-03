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Турция может закрыть путь атомным подлодкам США

11:53 1509

США обязаны получить разрешение от Турции на проход своих атомных подводных лодок в Черное море в соответствии с положениями Конвенции Монтрё. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Поводом для обсуждения стали заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который 1 августа заявил, что отдал приказ направить две атомные подлодки в «соответствующие регионы» в ответ на крайне провокационные высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Позже Трамп уточнил, что подлодки теперь находятся ближе к России.

По информации турецких СМИ, если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море, они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё.

Конвенция Монтрё устанавливает строгий режим контроля над проходом военных кораблей через проливы, ограничивает срок пребывания флотов нечерноморских государств в акватории и, в частности, не допускает постоянного нахождения атомных субмарин в Черном море.

Конвенция о режиме проливов была подписана в 1936 году и до сих пор регулирует проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

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