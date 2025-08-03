«Азербайджан между огнем и миром: газовая стратегия будущего»

Шаг Азербайджана к экспорту газа в Сирию имеет важное значение не только с экономической, но и со стратегической, и геополитической точки зрения. Эта инициатива, помимо открытия новой страницы в энергетической дипломатии нашей страны, создает ряд важных экономических и финансовых возможностей для Азербайджана. В то же время региональные и международные аспекты этого процесса, особенно геополитическое положение Сирии, включая тот факт, что Голанские высоты находятся под контролем Израиля, имеют большое стратегическое значение.
Так заявил Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности «Маген Давид Азербайджан», председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник, комментируя состоявшийся накануне в Турции запуск трубопровода Килис – Алеппо, по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в Сирию через Турцию.
На первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии.
Новые рынки и диверсификация экспорта
Давид Селиверстов напоминает, что «Азербайджан известен уже как надежный партнер, экспортирующий газ в страны Европейского Союза». «Экспорт газа в Сирию означает открытие нового энергетического коридора, простирающегося от Южного Кавказа до Ближнего Востока. Это создает для Азербайджана серьезные преимущества с точки зрения диверсификации рынков и монетизации имеющихся ресурсов в более широком географическом масштабе», - говорит Селиверстов.
Функция регионального газотранспортного центра
Правозащитник заметил, что «транспортировка энергии внутри Сирии, а затем через Иорданию в Египет и арабские страны усилит роль Азербайджана как производителя и регионального поставщика энергии. Таким образом, Азербайджан может получать доход как от транзитных сборов, так и от инфраструктурных услуг.
Политический капитал посредством энергетической дипломатии
«Наряду с экономическими доходами, экспорт энергоносителей усиливает влияние Азербайджана на региональной и мировой арене. Формирование новых рынков на фоне энергетической зависимости становится важным дипломатическим инструментом для Баку. Это не только усиливает международное влияние Азербайджана, но и повышает привлекательность иностранных инвестиций».
Экспорт в сфере инфраструктуры и строительства
«Сотрудничество с Сирией не ограничивается экспортом газа. Для восстановления пострадавших от войны территорий Азербайджан может расширить экспортный потенциал своих компаний в сфере строительства, связи, энергоснабжения и логистики. Это также важно с точки зрения развития ненефтяного сектора и диверсификации национальной экономики».
Отметил Селиверстов и укрепление позиций Азербайджана на Ближнем Востоке: «Экспорт газа в Сирию укрепляет позиции Азербайджана как энергетического игрока на ближневосточном рынке. На фоне присутствия в этом регионе таких мощных игроков, как Иран, Россия, Турция, Катар и Саудовская Аравия, вхождение Азербайджана в этот круг формирует новые балансы сил».
«Азербайджан действует на площадках, где действуют нормы международного права, признаются национальный суверенитет и территориальная целостность. Газовое сотрудничество с Сирией демонстрирует открытость Азербайджана к мирным инициативам и восстановлению, способствуя международной реинтеграции этой страны», - сказал он.
Проблема контроля над Голанскими высотами и стабильности энергетических маршрутов
«Голанские высоты контролируются Израилем и расположены на юго-западных границах Сирии. Эта территория имеет большое значение как источник водных ресурсов и стратегический объект. Хотя нынешнее положение Голанских высот создаёт определённые риски и проблемы безопасности для транзита энергоносителей в регионе, оно также повышает важность геополитической оценки альтернативных маршрутов. Контроль Израиля над этим регионом обнажает необходимость координации его участия в будущих проектах по транспортировке азербайджанского газа в Иорданию и Египет», - считает Селиверстов.
По его словам, «инициатива Азербайджана по экспорту газа в Сирию является важным компонентом не только энергетического сектора, но и всей внешнеполитической и экономической стратегии. Этот проект демонстрирует трансформацию Азербайджана из экспортёра, обеспечивающего энергетическую безопасность, в региональную державу в энергетической политике. Энергетическое сотрудничество с Сирией не только расширяет экономические возможности Азербайджана, но и делает его более активным и влиятельным игроком в международной дипломатической системе. Кроме того, эти процессы стимулируют Азербайджан, ведущее государство на Южном Кавказе, к усилению своего стратегического влияния на Ближнем Востоке».