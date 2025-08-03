«Азербайджан между огнем и миром: газовая стратегия будущего»

На первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии.

Так заявил Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности «Маген Давид Азербайджан», председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник, комментируя состоявшийся накануне в Турции запуск трубопровода Килис – Алеппо, по которому азербайджанский газ будет транспортироваться в Сирию через Турцию.

Шаг Азербайджана к экспорту газа в Сирию имеет важное значение не только с экономической, но и со стратегической, и геополитической точки зрения. Эта инициатива, помимо открытия новой страницы в энергетической дипломатии нашей страны, создает ряд важных экономических и финансовых возможностей для Азербайджана. В то же время региональные и международные аспекты этого процесса, особенно геополитическое положение Сирии, включая тот факт, что Голанские высоты находятся под контролем Израиля, имеют большое стратегическое значение.

Новые рынки и диверсификация экспорта

Давид Селиверстов напоминает, что «Азербайджан известен уже как надежный партнер, экспортирующий газ в страны Европейского Союза». «Экспорт газа в Сирию означает открытие нового энергетического коридора, простирающегося от Южного Кавказа до Ближнего Востока. Это создает для Азербайджана серьезные преимущества с точки зрения диверсификации рынков и монетизации имеющихся ресурсов в более широком географическом масштабе», - говорит Селиверстов.

Функция регионального газотранспортного центра

Правозащитник заметил, что «транспортировка энергии внутри Сирии, а затем через Иорданию в Египет и арабские страны усилит роль Азербайджана как производителя и регионального поставщика энергии. Таким образом, Азербайджан может получать доход как от транзитных сборов, так и от инфраструктурных услуг.

Политический капитал посредством энергетической дипломатии

«Наряду с экономическими доходами, экспорт энергоносителей усиливает влияние Азербайджана на региональной и мировой арене. Формирование новых рынков на фоне энергетической зависимости становится важным дипломатическим инструментом для Баку. Это не только усиливает международное влияние Азербайджана, но и повышает привлекательность иностранных инвестиций».

Экспорт в сфере инфраструктуры и строительства

«Сотрудничество с Сирией не ограничивается экспортом газа. Для восстановления пострадавших от войны территорий Азербайджан может расширить экспортный потенциал своих компаний в сфере строительства, связи, энергоснабжения и логистики. Это также важно с точки зрения развития ненефтяного сектора и диверсификации национальной экономики».

Отметил Селиверстов и укрепление позиций Азербайджана на Ближнем Востоке: «Экспорт газа в Сирию укрепляет позиции Азербайджана как энергетического игрока на ближневосточном рынке. На фоне присутствия в этом регионе таких мощных игроков, как Иран, Россия, Турция, Катар и Саудовская Аравия, вхождение Азербайджана в этот круг формирует новые балансы сил».

«Азербайджан действует на площадках, где действуют нормы международного права, признаются национальный суверенитет и территориальная целостность. Газовое сотрудничество с Сирией демонстрирует открытость Азербайджана к мирным инициативам и восстановлению, способствуя международной реинтеграции этой страны», - сказал он.

Проблема контроля над Голанскими высотами и стабильности энергетических маршрутов

«Голанские высоты контролируются Израилем и расположены на юго-западных границах Сирии. Эта территория имеет большое значение как источник водных ресурсов и стратегический объект. Хотя нынешнее положение Голанских высот создаёт определённые риски и проблемы безопасности для транзита энергоносителей в регионе, оно также повышает важность геополитической оценки альтернативных маршрутов. Контроль Израиля над этим регионом обнажает необходимость координации его участия в будущих проектах по транспортировке азербайджанского газа в Иорданию и Египет», - считает Селиверстов.

По его словам, «инициатива Азербайджана по экспорту газа в Сирию является важным компонентом не только энергетического сектора, но и всей внешнеполитической и экономической стратегии. Этот проект демонстрирует трансформацию Азербайджана из экспортёра, обеспечивающего энергетическую безопасность, в региональную державу в энергетической политике. Энергетическое сотрудничество с Сирией не только расширяет экономические возможности Азербайджана, но и делает его более активным и влиятельным игроком в международной дипломатической системе. Кроме того, эти процессы стимулируют Азербайджан, ведущее государство на Южном Кавказе, к усилению своего стратегического влияния на Ближнем Востоке».