USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Жара не сдается

12:17 918

Завтра, 4 августа, в Азербайджане температура воздуха местами достигнет 41° тепла.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем - 35-40° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 35-40%.

В регионах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 21-26°, днем - 29-34° тепла.

США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 876
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3899
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 8191
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6238
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 1512
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 3229
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 2806
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 7771
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 13466
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 5432
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши наш комментарий
05:51 3191

ЭТО ВАЖНО

США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 876
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3899
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 8191
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6238
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 1512
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 3229
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 2806
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 7771
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 13466
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 5432
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши наш комментарий
05:51 3191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться