Жара не сдается

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем - 35-40° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 35-40%.

В регионах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 21-26°, днем - 29-34° тепла.