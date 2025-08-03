США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить

Западные средства массовой информации практически ежедневно сообщают о планах по расширению «Авраамовых соглашений», считающихся одним из ключевых внешнеполитических достижений первого президентского срока Дональда Трампа. Агентство Reuters передает, что команда 47-го президента США ведет активные переговоры о возможном присоединении к этим соглашениям Азербайджана, а также ряда государств Центральной Азии. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, администрация Трампа обсуждает с Баку возможность присоединения Азербайджана и его союзников из Центральной Азии к соглашениям, рассчитывая тем самым укрепить уже существующие связи этих государств с Израилем. Напомним, первые сообщения об этом появились в начале текущего года после визита помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева в Израиль, где он провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами кабинета безопасности.

Изначально сама идея присоединения Азербайджана к «Авраамовым соглашениям» выглядела формальной: Баку уже давно является стратегическим партнером Израиля и выстроил с еврейским государством устойчивое военное и экономическое сотрудничество. В этом контексте нормализация отношений, изначально задуманная как инструмент преодоления конфликта между Израилем и арабскими государствами, не казалась актуальной для Азербайджана. Но со временем стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность расширения соглашений также за счет Армении и Казахстана. Особая роль Баку в этих планах объясняется его положением главного союзника Израиля на постсоветском пространстве. По информации источников, переговоры по Азербайджану ведутся более системно и основательно, чем по другим потенциальным участникам. В марте спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Баку и провел встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Позднее его ключевой помощник Арье Лайтстоун вновь прибыл в Азербайджан для обсуждения деталей «Авраамовых соглашений». На фоне этих переговоров азербайджанская сторона начала контактировать с рядом государств Центральной Азии, включая Казахстан, для оценки их готовности присоединиться к инициативе Белого дома. Не исключено, что обсуждения затронули также Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан, однако конкретные детали взаимодействия в этом направлении остаются неизвестными. Учитывая, что эти государства уже поддерживают достаточно тесные отношения с Израилем, их возможное присоединение к соглашениям будет иметь, скорее, символический характер. При этом новый формат предполагает углубление торговых и военных связей, что в перспективе способно привести к созданию широкого военно-политического блока под эгидой Соединенных Штатов Америки, охватывающего Ближний Восток, Южный Кавказ и Центральную Азию.

Расширение «Авраамовых соглашений» вписывается в более масштабную стратегию Вашингтона и Иерусалима, направленную на трансформацию региональной архитектуры безопасности и ослабление влияния России и Ирана. В этой же логике рассматривается и американский план по Зангезурскому коридору, который связывается с усилиями по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Присоединение Армении к соглашениям возможно лишь при условии подписания мирного договора между Баку и Ереваном, что, по оценке источников, является предварительным условием, на котором настаивает администрация Трампа. Однако на пути реализации этих планов стоят серьезные препятствия. Прежде всего, остается открытым вопрос, связанный с Саудовской Аравией и Турцией. Для Анкары возможное вступление Азербайджана и тюркоязычных стран Центральной Азии в «Авраамовы соглашения» в обход ее антиизраильской позиции может вызвать политические сомнения и вопросы о новом распределении влияния в регионе. Поэтому Баку стремится выступить посредником в нормализации отношений между Анкарой и Иерусалимом, понимая, что без участия Турции формирование новой ближневосточной архитектуры не только затруднительно, но и нежелательно.