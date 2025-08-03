USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Мощное наводнение обрушилось на Индию

видео
12:37 416

Мощное наводнение обрушилось на север Индии, вызвав масштабные разрушения в штате Уттар-Прадеш. По данным местных властей, за одну ночь были затоплены более 15 тысяч жилых домов.

Причиной стихии стали проливные муссонные дожди, вызвавшие резкий подъем уровня воды в реках Ганг и Ямуна. Разлившиеся воды затопили улицы, жилые кварталы, сельхозугодья и придомовые хозяйства.

«Некоторые районы остались без электричества и доступа к питьевой воде. Люди вместе с домашними животными были вынуждены искать убежище на возвышенностях», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям штата.

Сильно пострадали более 50 деревень в прилегающем регионе. На места бедствия направлены спасательные отряды, развернуты пункты временного размещения и раздаются гуманитарные наборы.

Власти предупреждают о возможном ухудшении ситуации в случае новых осадков.

США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 883
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3901
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 8193
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6238
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 1513
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 3232
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 2808
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 7777
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 13467
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 5435
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши наш комментарий
05:51 3191

ЭТО ВАЖНО

США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 883
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3901
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 8193
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6238
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 1513
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 3232
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 2808
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 7777
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 13467
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 5435
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши наш комментарий
05:51 3191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться