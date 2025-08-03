Мощное наводнение обрушилось на Индию

Мощное наводнение обрушилось на север Индии, вызвав масштабные разрушения в штате Уттар-Прадеш. По данным местных властей, за одну ночь были затоплены более 15 тысяч жилых домов.

Причиной стихии стали проливные муссонные дожди, вызвавшие резкий подъем уровня воды в реках Ганг и Ямуна. Разлившиеся воды затопили улицы, жилые кварталы, сельхозугодья и придомовые хозяйства.

«Некоторые районы остались без электричества и доступа к питьевой воде. Люди вместе с домашними животными были вынуждены искать убежище на возвышенностях», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям штата.

Сильно пострадали более 50 деревень в прилегающем регионе. На места бедствия направлены спасательные отряды, развернуты пункты временного размещения и раздаются гуманитарные наборы.

Власти предупреждают о возможном ухудшении ситуации в случае новых осадков.