Израильские военные провели ночью рейд на юге Сирии. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Армия Израиля провела рейд в Сирии pic.twitter.com/mUfVNieCza— Seymur Bakhshev (@Seymur090289) August 3, 2025
Согласно ее заявлению, рейд проводили в районе поселка Хадер. Его целью названо пресечение контрабанды оружия. На месте военные допросили нескольких человек, подозреваемых в причастности к обороту оружия. Найденное в ходе операции вооружение было изъято.
«Войска 210-й дивизии по-прежнему развернуты в этом районе и продолжают действовать, не допуская закрепления каких-либо террористических элементов в Сирии с целью защиты израильских мирных граждан, в особенности жителей Голанских высот», - заявили в армии.