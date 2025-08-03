Армия Израиля провела рейд в Сирии

Израильские военные провели ночью рейд на юге Сирии. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, рейд проводили в районе поселка Хадер. Его целью названо пресечение контрабанды оружия. На месте военные допросили нескольких человек, подозреваемых в причастности к обороту оружия. Найденное в ходе операции вооружение было изъято.

«Войска 210-й дивизии по-прежнему развернуты в этом районе и продолжают действовать, не допуская закрепления каких-либо террористических элементов в Сирии с целью защиты израильских мирных граждан, в особенности жителей Голанских высот», - заявили в армии.