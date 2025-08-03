Ситуация критическая: Измир может остаться без питьевой воды

Жители турецкого курортного города Измир столкнулись с риском отсутствия питьевой воды. Заполняемость плотины, обеспечивающей город водой, снизилась до десяти процентов, это критический уровень, вызывающий тревогу. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на данные муниципальных служб.

«Из-за климатических изменений, нестабильного режима осадков и стремительного роста населения водные ресурсы Измира вызывают серьезную тревогу», — отмечает издание.

По данным столичной администрации, в летние месяцы водопотребление достигает критических значений. Основными потребителями остаются сельское хозяйство, животноводство, туристическая инфраструктура и системы полива городских зеленых зон.

«Согласно данным Туркстата, ежедневное потребление воды на одного жителя в жилых домах достигло 210 литров. Это подчеркивает необходимость формирования устойчивых привычек к экономии воды», — подчеркивает Cumhuriyet.

Муниципальные власти уже внедрили ряд антикризисных мер. В частности, введены интеллектуальные системы орошения в парках, закрыты декоративные фонтаны, полив и уборка садов перенесены на ночное время. В квитанции по оплате воды добавлены напоминания о «разнице в экономии», а абонементы на полив новых зеленых насаждений временно приостановлены.

Кроме того, в городе начал действовать гибкий тариф на воду в зависимости от объемов потребления. Для оперативного реагирования на аварии увеличено количество ремонтных бригад.

Власти надеются, что комплексный подход поможет сократить потребление воды в корпоративном секторе как минимум на 30%.