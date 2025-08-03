Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю

Вторую и третью АЭС в Казахстане будет строить Китай, - заявил вице-премьер республики Роман Скляр. Как известно, ведущим подрядчиком консорциума по строительству первой в стране АЭС был выбран российский «Росатом». Когда российские медиа пенились брызгами шампанского, сообщая о том, что первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить Росатом - специалисты, знающие ситуацию изнутри ожидали, под каким предлогом Астана разрулит эту ситуацию таким образом, чтобы и с Россией не поссориться – и Китай не обидеть. Да и собственный интерес соблюсти. Касым-Жомат Кемелевич Токаев поступил с присущим ему внешнеполитическим изяществом – никаких поводов придумывать не стал, а просто объявил, что одну АЭС строит Москва, а две остальные – Пекин. Вроде как – все справедливо, баланс соблюден, всем сестрам по серьгам. Правда, две – больше одной, ну так и на остальные АЭС официальный тендер не объявлялся, здесь Астана в своем праве выбирать подрядчика.

И Пекин, ожидаемо, оказался в этой ситуации победителем. Но о том, почему так произошло, чем китайцы как подрядчики строительства АЭС лучше российских – чуть позже. Сначала – пара общих замечаний о характере российско-казахстанской конкуренции в энергетической сфере Казахстана. Изменив в свою пользу нефтегазовую инфраструктуру Центральной Азии и бросив вызов давнему доминированию России в традиционном энергетическом секторе региона, Китай теперь нацелился на атомную энергетику как на следующий рубеж. Причем, речь идет о закреплении долгосрочного китайского влияния. В отличие от нефтяных или газовых сделок, ядерно-энергетические проекты связывают страны друг с другом на десятилетия, поскольку предполагают поставки топлива, передачу технологий и оперативный надзор за эксплуатацией ядерных реакторов. Иными словами, строя АЭС для Казахстана Пекин создает в Центральной Азии плацдарм на несколько десятилетий. Активно используя при этом те преимущества, которые у него есть перед Россией. Это, в первую очередь, дешевизна строительства. В то время как типичная общая оценка проекта для электростанции мощностью 2 ГВт колеблется от $10 млрд до $15 миллиардов – китайская CNNC предлагает построить реактор мощностью 1 ГВт примерно за $2,8 миллиарда, иными словами два таких реактора обойдутся заказчику ~ в $5,6 миллиарда, то есть – почти в два раза дешевле, чем готовы предложить конкуренты. Причем, что принципиально важно – совершенно не в ущерб качеству и безопасности эксплуатации.

Второе преимущество – скорость строительства. Благодаря передовым технологиям китайские компании завершают строительство АЭС в среднем за 5-7 лет – в то время как тот же «Росатом» обычно достраивает реакторы в течение 6–9 лет. Поскольку власти Казахстана стремятся как можно скорее удовлетворить растущие внутренние потребности страны в энергии, относительно короткие сроки строительства CNNC имеют дополнительную привлекательность. И, наконец, самый серьезный козырь Пекина в строительстве ядерных реакторов - готовности делиться ядерными технологиями и предоставить Казахстану гораздо больший контроль над всем ядерным топливным циклом. Что резко контрастирует с моделью «под ключ», предлагаемую Росатомом. Которые реактор-то построит, но контроль за его эксплуатацией, изготовлением и загрузкой ядерного топлива и проблемы его утилизации оставит за собой. Да еще и к обучению местных кадров атомщиков относится, мягко говоря, с прохладцей. Обслуживающий персона – да, обучим, но инженерно-технический – это вы уж сами и за отдельные деньги. Стоит ли удивляться тому, что Казахстан выбирает именно китайский проект на будущее. Пусть Россия строит первую казахстанскую АЭС – от нас не убудет, тем более, что процесс этот наверняка затянется и по объективным, техническим, причинам – и по причинам геополитическим. А казахстанцы за это время уже наверняка получат первый работающий китайский реактор, да к тому же сумеют подготовить инженерные кадры. По сути, создадут условия для строительства и ввода в эксплуатацию других АЭС с шильдиком «made in China».