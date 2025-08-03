Скончался народный писатель Азербайджана

Эльчин Эфендиев родился 13 мая 1943 года. Его литературный путь начался в ранние годы: в 1959 году, в возрасте шестнадцати лет, он опубликовал свой первый рассказ в газете «Молодежь Азербайджана». Дебютная книга под названием «Одна из тысячи ночей» вышла в 1965 году.

Творчество Эльчина охватывает широкий спектр жанров — от романов и повестей до пьес и научно-критических трудов. Среди его наиболее известных произведений — «Махмуд и Марьям», «Белый верблюд», «Голова», «Знаменосцы». Эти книги вошли в золотой фонд современной азербайджанской литературы.

По сценариям писателя были сняты семь художественных фильмов, в числе которых — «Первая любовь Балададаша», «Удар в спину», «Я еще вернусь», «Серебристый фургон», «Дачный сезон», «Безбрежная ночь» и «Национальная бомба».