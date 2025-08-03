USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Скончался народный писатель Азербайджана

13:19 2685

Народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев скончался в возрасте 82 лет.

Об этом сообщило Министерство культуры Азербайджана.

Эльчин Эфендиев родился 13 мая 1943 года. Его литературный путь начался в ранние годы: в 1959 году, в возрасте шестнадцати лет, он опубликовал свой первый рассказ в газете «Молодежь Азербайджана». Дебютная книга под названием «Одна из тысячи ночей» вышла в 1965 году.

Творчество Эльчина охватывает широкий спектр жанров — от романов и повестей до пьес и научно-критических трудов. Среди его наиболее известных произведений — «Махмуд и Марьям», «Белый верблюд», «Голова», «Знаменосцы». Эти книги вошли в золотой фонд современной азербайджанской литературы.

По сценариям писателя были сняты семь художественных фильмов, в числе которых — «Первая любовь Балададаша», «Удар в спину», «Я еще вернусь», «Серебристый фургон», «Дачный сезон», «Безбрежная ночь» и «Национальная бомба».

Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
14:56 989
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
14:46 1035
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция
13:02 2232
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 6304
Скончался народный писатель Азербайджана
Скончался народный писатель Азербайджана
13:19 2686
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
13:32 1882
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 2644
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 4276
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 9110
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6764
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 2604

ЭТО ВАЖНО

Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
14:56 989
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
14:46 1035
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция
13:02 2232
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 6304
Скончался народный писатель Азербайджана
Скончался народный писатель Азербайджана
13:19 2686
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
13:32 1882
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 2644
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 4276
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 9110
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6764
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 2604
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться