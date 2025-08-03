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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Русские прорываются, украинцы теряют позиции

13:32 1883

Российская армия продвинулась возле четырех населенных пунктов Донецкой области, сообщают аналитики DeepState.

По их данным, речь идет о Торском, Ореховом, Зеленом Поле и Новополе.

Сообщается, что россияне вплотную приблизились к Темировке.

Аналитики также отмечают, что россияне продвинулись около Лимана и на Южно-донецком направлении, на границе с Днепропетровской областью.

На Лиманском направлении продвижение у РФ есть в районе Торского (судя по карте, россияне прорвались в южную часть села, отрезав северную часть от основных позиций ВСУ).

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