Русские прорываются, украинцы теряют позиции

По их данным, речь идет о Торском, Ореховом, Зеленом Поле и Новополе.

Аналитики также отмечают, что россияне продвинулись около Лимана и на Южно-донецком направлении, на границе с Днепропетровской областью.

На Лиманском направлении продвижение у РФ есть в районе Торского (судя по карте, россияне прорвались в южную часть села, отрезав северную часть от основных позиций ВСУ).