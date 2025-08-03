К Земле летит загадочный объект

Ученый-астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб предположил, что межзвездная комета 3I/ATLAS, приближающаяся к Земле, может оказаться инопланетным кораблем. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Ученый сделал такое предположение из-за «необычайно редкой траектории», по которой движется 3I/ATLAS. Он также заявил, что объект достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

По словам ученого, если объект является инопланетным кораблем, он может нести зонд или даже оружие. «Он может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Нам лучше быть готовым к обоим вариантам», - приводит газета слова Леба.

Комета 3I/ATLAS была открыта NASA 1 июля 2025 года. Как показывают расчеты астрономов, в конце октября она максимально сблизится с Солнцем, подойдя к нему на расстояние в 1,4 астрономические единицы, после чего, предположительно, покинет Солнечную систему.