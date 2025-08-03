Иран не верит в перемирие с Израилем

Угрозы нападения Израиля на Иран по-прежнему остаются. Нельзя считать, что конфликт полностью завершился. Об этом заявил главнокомандующий армией исламской республики генерал-лейтенант Амир Хатами.

«Даже вероятность нападения в 1% мы должны воспринимать как 100-процентную угрозу. Нельзя недооценивать противника и думать, что все угрозы в прошлом», - приводит его слова агентство IRNA.

По словам Хатами, ракетные силы и силы иранской беспилотной авиации по-прежнему находятся в состоянии готовности и будут использованы в случае возникновения новых угроз.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести повторные удары по иранским ядерным объектам, если он посчитает, что Тегеран стремится восстановить свой потенциал. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи обещал, что Иран даст решительный ответ в случае повторения агрессии.