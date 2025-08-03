USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Эстония поставила металлические ворота на границе с Россией

фото
14:22 661

На мосту Дружбы, который соединяет эстонский город Нарва и российский Ивангород, установили «массивные металлические ворота», перекрывающие автомобильную полосу пересечения границы. Об этом сообщило ERR.

Там также планируется установка выдвижных металлических барьеров, которые при необходимости будут со всех сторон перекрывать движение автотранспорта как на территорию пограничного пункта, так и при выезде из него.

Пешеходная часть моста пока открыта для движения, но там также планируется установка ворот.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Примерно пять лет назад у нас был инцидент, когда автомобиль со стороны России прорвал существующие барьеры. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов», — заявил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

В январе 2024 года Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» вдоль восточной границы. Страны Балтии планируют построить различные оборонительные сооружения, целью которых будет «сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы». Эстония на восточной границе построит линию обороны, состоящую примерно из 600 бетонных бункеров. Большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа (граничит на севере и востоке с Россией).

Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
14:56 999
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
14:46 1043
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция
13:02 2236
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 6306
Скончался народный писатель Азербайджана
Скончался народный писатель Азербайджана
13:19 2698
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
13:32 1886
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 2648
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 4276
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 9115
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6764
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 2605

ЭТО ВАЖНО

Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
14:56 999
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
14:46 1043
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция
13:02 2236
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 6306
Скончался народный писатель Азербайджана
Скончался народный писатель Азербайджана
13:19 2698
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
13:32 1886
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 2648
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 4276
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 9115
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6764
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 2605
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться