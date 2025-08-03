Израильский министр призвал захватить Газу

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир совершил восхождение на Храмовую гору в Иерусалиме. Будучи там, он выступил за скорейший разгром палестинского движения ХАМАС, «полный захват» сектора Газа с последующим созданием условий для «добровольной эмиграции» жителей анклава.

«Именно отсюда, с Храмовой горы, места, где мы доказали возможность [израильского] суверенитета, мы должны послать сигнал: захватить всю Газу, объявить [израильский] суверенитет над всем сектором, уничтожить каждого члена ХАМАС и способствовать добровольной эмиграции [палестинцев из Газы]. Это единственный способ вернуть заложников и выиграть войну», - утверждал министр в видеообращении, запись которого он разместил в X.

Этот ролик он записал, стоя на фоне Купола Скалы - одной из главных святынь ислама. Незадолго до этого Бен-Гвир присоединился к молитвенному собранию иудеев на Храмовой горе, сообщает издание The Times of Israel, отмечая, что это первый случай, когда министр из правительства Израиля открыто помолился там.