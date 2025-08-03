Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией

Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Турции и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров пообщался с российскими представителями и доложил о результатах президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

«Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Достигнута договоренность об обмене 1200 человек, ведется работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем», — заявил Зеленский.

Политик уточнил, что на встрече также присутствовал глава его офиса Андрей Ермак. Он рассказал Зеленскому о взаимодействии с западными партнерами Украины, в частности о контактах с представителями США.

Президент Украины также упомянул, что в настоящее время продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки.