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Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана

14:56 1010

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о теракте в отношении 14-летнего уроженца Азербайджана, его обвиняют в поджоге неработающего пункта полиции, сообщают российские СМИ.

По версии следствия, 2 августа подросток бросил бутылку с зажигательной смесью в здание неиспользуемого полицейского пункта на Московской площади. В результате инцидента загорелась крыша строения. Пострадавших нет — огонь был потушен прохожими.

Следственные органы утверждают, что подросток сфотографировал возгорание и скрылся. Впоследствии он был задержан.

По данным издания «Фонтанка» и управления МВД, подросток заявил, что стал жертвой манипуляций в интернете. 28 июля он познакомился в соцсетях с девушкой, которая попросила его прислать геолокации популярных мест Петербурга. После этого переписка была удалена, а контакт заблокирован.

Позже, по его словам, с ним связался неизвестный мужчина, который сообщил, что переданная информация использовалась в «преступных целях», и предложил «отработать вину» поджогом заброшенного полицейского пункта. За это подростку пообещали 250 тысяч рублей.

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