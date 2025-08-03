Смерч, потоп и шторм в Краснодарском крае

Краснодарский край накрыла непогода. Очевидцы сообщают о смерче у берегов Сочи, под Туапсе из-за сильных ливней обрушился мост, а в селе Дефановка в воду упал автобус с пассажирами.
Краснодарский край накрыли ливни и смерчи, реки вышли из берегов pic.twitter.com/9RIWrhY444— Seymur Bakhshev (@Seymur090289) August 3, 2025
Местны паблики сообщили, что 3 августа в акватории Черного моря отдыхающие засняли смерч у берегов Сочи. По данным властей, в районе от поселка Магри до Веселого сохраняется вероятность образования новых смерчей.
Особенно пострадал Туапсинский район. В селе Дефановка с моста в реку рухнул автобус, в салоне находились 25 пассажиров. Все были спасены силами «Кубань-СПАС».
Краснодарский край накрыли ливни и смерчи, реки вышли из берегов pic.twitter.com/SMYV2CcXYi— Seymur Bakhshev (@Seymur090289) August 3, 2025
В селе Лермонтово в результате паводка разрушен автомобильный мост. По словам главы Туапсинского округа Сергея Бойко, переправа соединяла 300 жилых домов с остальной территорией. Для пострадавших от подтоплений открыт пункт временного размещения в здании местной школы.
Кроме того, из села Широкая Щель начата эвакуация детских туристических групп. Оперативные службы продолжают работать в круглосуточном режиме.
Краснодарский край накрыли ливни и смерчи, реки вышли из берегов pic.twitter.com/9WGrLAbyXU— Seymur Bakhshev (@Seymur090289) August 3, 2025
По информации краевого управления ГО и ЧС, непогода может усилиться: до утра 4 августа в регионе ожидаются сильные ливни, грозы и порывы ветра до 22 м/с.