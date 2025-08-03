Смерч, потоп и шторм в Краснодарском крае

Краснодарский край накрыла непогода. Очевидцы сообщают о смерче у берегов Сочи, под Туапсе из-за сильных ливней обрушился мост, а в селе Дефановка в воду упал автобус с пассажирами.

Местны паблики сообщили, что 3 августа в акватории Черного моря отдыхающие засняли смерч у берегов Сочи. По данным властей, в районе от поселка Магри до Веселого сохраняется вероятность образования новых смерчей.

Особенно пострадал Туапсинский район. В селе Дефановка с моста в реку рухнул автобус, в салоне находились 25 пассажиров. Все были спасены силами «Кубань-СПАС».