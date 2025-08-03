ОПЕК+ с сентября зальет рынок нефтью

Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. б/с, как и в августе, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

По словам собеседника агентства, в объем увеличения производства на сентябрь включен рост квоты для ОАЭ на 300 тыс. б/с.