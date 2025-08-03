ОПЕК+ с сентября зальет рынок нефтью

Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. б/с, как и в августе, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.
По словам собеседника агентства, в объем увеличения производства на сентябрь включен рост квоты для ОАЭ на 300 тыс. б/с.
Ранее агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в делегациях сообщали, что «восьмерка» ОПЕК+ может согласовать на сентябрь увеличение добычи нефти на 548 тыс. б/с, как и в августе.
Это решение может закончить выход из добровольных сокращений по добыче нефти объемом 2,2 млн б/с, которых восемь стран ОПЕК+ придерживались с начала 2024 года. Постепенное возвращение сокращенных баррелей на мировой рынок началось с апреля 2025 года.
Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.