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ОПЕК+ с сентября зальет рынок нефтью

15:35 951

Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. б/с, как и в августе, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

По словам собеседника агентства, в объем увеличения производства на сентябрь включен рост квоты для ОАЭ на 300 тыс. б/с.

Ранее агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в делегациях сообщали, что «восьмерка» ОПЕК+ может согласовать на сентябрь увеличение добычи нефти на 548 тыс. б/с, как и в августе.

Это решение может закончить выход из добровольных сокращений по добыче нефти объемом 2,2 млн б/с, которых восемь стран ОПЕК+ придерживались с начала 2024 года. Постепенное возвращение сокращенных баррелей на мировой рынок началось с апреля 2025 года.

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.

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