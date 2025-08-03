USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Азербайджан пресек поставку наркотиков в Россию

фото
16:12 902

Азербайджанские таможенники изъяли из незаконного оборота более 100 кг марихуаны, которую пытались провезти из Ирана в Россию транзитом через территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Азербайджана.

По данным ведомства, наркотики были выявлены сотрудниками Астаринского таможенного управления в транспортном средстве, перевозившем из Ирана в РФ перец.

«При досмотре фуры на дне ящиков с перцем были обнаружены 154 упаковки с марихуаной общим весом 103 кг 395 граммов», - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу таможенники Азербайджана пресекли попытку провезти из Ирана в Россию транзитом через территорию страны более 150 кг марихуаны.

Смерть товарища Зияда
Смерть товарища Зияда наша память
14:27 3550
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 8769
В Сирии снова ожесточенные бои: погибли силовики
В Сирии снова ожесточенные бои: погибли силовики видео; обновлено 15:57
15:57 4316
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
14:56 4229
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
14:46 3107
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция
13:02 3164
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 6676
Скончался народный писатель Азербайджана
Скончался народный писатель Азербайджана
13:19 4263
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
13:32 2751
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 3588
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 4457

ЭТО ВАЖНО

Смерть товарища Зияда
Смерть товарища Зияда наша память
14:27 3550
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 8769
В Сирии снова ожесточенные бои: погибли силовики
В Сирии снова ожесточенные бои: погибли силовики видео; обновлено 15:57
15:57 4316
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
Россия обвиняет 14-летнего уроженца Азербайджана
14:56 4229
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
Зеленский сообщил о новой договоренности с Россией
14:46 3107
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция
13:02 3164
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 6676
Скончался народный писатель Азербайджана
Скончался народный писатель Азербайджана
13:19 4263
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
Русские прорываются, украинцы теряют позиции
13:32 2751
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 3588
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 4457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться