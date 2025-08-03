Азербайджан пресек поставку наркотиков в Россию

Азербайджанские таможенники изъяли из незаконного оборота более 100 кг марихуаны, которую пытались провезти из Ирана в Россию транзитом через территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Азербайджана.

По данным ведомства, наркотики были выявлены сотрудниками Астаринского таможенного управления в транспортном средстве, перевозившем из Ирана в РФ перец.

«При досмотре фуры на дне ящиков с перцем были обнаружены 154 упаковки с марихуаной общим весом 103 кг 395 граммов», - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу таможенники Азербайджана пресекли попытку провезти из Ирана в Россию транзитом через территорию страны более 150 кг марихуаны.