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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Россия повторно ударила по мосту в Херсоне

видео
16:32 662

Российские военные нанесли новый авиаудар по Херсону. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, зафиксировано попадание в районе одного из мостов города. В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших и характере разрушений.

По данным Херсонской городской военной администрации, на фоне повторяющихся атак и повышенной активности беспилотников движение транспорта через мост временно ограничено.

Это уже второй удар по Херсону за двое суток. Вчера, 2 августа, по Корабельному району города были сброшены две управляемые авиабомбы, в результате чего был поврежден автомобильный мост.

Национальная полиция Украины сообщила, что в течение минувших суток в результате обстрелов на территории Херсонской области погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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