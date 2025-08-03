Россия повторно ударила по мосту в Херсоне

Российские военные нанесли новый авиаудар по Херсону. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, зафиксировано попадание в районе одного из мостов города. В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших и характере разрушений.

Российские военные утром снова ударили по мосту в Херсоне pic.twitter.com/UaIH3fzBXi

По данным Херсонской городской военной администрации, на фоне повторяющихся атак и повышенной активности беспилотников движение транспорта через мост временно ограничено.

Это уже второй удар по Херсону за двое суток. Вчера, 2 августа, по Корабельному району города были сброшены две управляемые авиабомбы, в результате чего был поврежден автомобильный мост.

Национальная полиция Украины сообщила, что в течение минувших суток в результате обстрелов на территории Херсонской области погибли два человека, еще 11 получили ранения.