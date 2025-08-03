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Сумасбродство императора Трампа продолжается

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Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
16:32 1082

Американские власти считают своим главным врагом Китай. Возможно, в исторической перспективе так оно и есть. Но сейчас главный враг Дональда Трампа — Бразилия.

Против этой страны введены самые большие, 50-процентные пошлины. По сути, американский президент развязал с этой страной настоящую торговую войну. И если в отношении других государств, например Китая, он исповедует ленинские «шаг вперед, два шага назад», то с Бразилией Америка вошла в клинч.

Трамп нашел новый объект для нападок - Бразилия с ее всенародно избранным президентом

А особенность этого конфликта – в том, что он носит отчетливый политический подтекст. Трамп стремится вывести из-под огня своего самого преданного союзника в мире - бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Он находится в своей стране под следствием по обвинению в подготовке государственного переворота в 2022 году.

Тогда этот ультраправый политик проиграл выборы, но не смирился с поражением. По его команде сторонники попытались взять штурмом одновременно парламент, здание Верховного суда, президентский дворец и грозили убить Луиса Инасиу Лулу да Силву - победителя выборов (вам это ничего не напоминает?).

Сейчас Болсонару, в отличие от Трампа, который совершал похожие действия в январе 2021 года, носит на ноге электронный браслет и готовится к суду. Вот за него и вступился американский президент, приняв в качестве наказания для Бразилии драконовские пошлины.

Репрессии против болельщиков приняты только потому, что бразильские власти не проявляют сговорчивости в отношении экс-президента Болсонару

Но этим репрессии не ограничились. С разницей в один день, наряду с пошлинами, американское Министерство финансов объявило санкции против члена Федерального суда Бразилии Александра Мораеса, который ведет следствие против экс-президента. Все активы судьи на территории США, если они, конечно, имеются, заморожены, а ему запрещен въезд в Америку.

При этом американские власти, приняв это решение, лицемерно ссылаются на известный Акт Магнитского, по которому осуждают нарушителей прав человека и коррумпированных политиков. То есть все перевернуто с ног на голову, поскольку самым коррумпированным в Бразилии является экс-президент Болсонару. А судью Мораеса Трамп обвиняет в нарушении свободы слова. Кто бы говорил...

Что собирается предпринять в этой ситуации президент Лула? Ожидается, что он попытается договориться с Трампом по пошлинам, а что касается судьи Мораеса, то он не готов отступать ни на йоту. «Вмешательство в судейские дела нашей страны недопустимо, - говорит он. - Президент Трамп напрасно ведет себя как император мира».

Неравный бой судьи Мораеса с императором Трампом

Что касается пошлин, то репрессии США совершенно необоснованны. Бразилия экспортирует в США огромное количество мяса, кофе, стали, нефти и других продуктов. Утверждение Трампа о наличии торгового дефицита с Бразилией не соответствует действительности. У этой крупнейшей латиноамериканской страны с Америкой многомиллионный профицит, что означает: США продают Бразилии больше, чем покупают у нее.

Что касается кофе, то Бразилия является третьим по значимости его поставщиком в США. Пошлины, безусловно, повлияют на стоимость кофе в американских Starbucks. Но и Бразилии будет непросто найти новых покупателей для 8,1 миллиона тонн кофе, которые она до этого экспортировала в США. Правда, в этой ситуации перед ней открываются азиатские рынки, которые импортируют 19,4 процента бразильского кофе, а, скажем, арабские страны готовы закупать уже 31,5 процента.

Бразилия с ее большой экономикой, которой рецессия в обозримом будущем не грозит, безусловно, вывернется, и неизвестно, кто от пошлин пострадает больше — она или Соединенные Штаты.

Пошлины, безусловно, повлияют на стоимость кофе в американских Starbucks. Но и Бразилии будет непросто найти новых покупателей для 8,1 миллиона тонн кофе, которые она до этого экспортировала в США

Но есть в этом развивающемся конфликте и еще один совершенно не характерный для торгово-дипломатических отношений сюжет. В июле 2026 года в США и одновременно в Канаде и Мексике будет проходить Чемпионат мира по футболу. В нем впервые в истории примут участие 48 команд.

Бразилия уже прошла отбор, и ее сборная является одним из фаворитов мундиаля. Но есть проблема для ее болельщиков. Администрация Трампа, как сообщает CNN Brazil, собирается отказать в визах фанатам Неймара и других выдающихся бразильских футболистов. Это решение, если оно вступит в силу, серьезно омрачит саму атмосферу главного футбольного праздника планеты. При этом отказу в визах вряд ли сможет помешать президент FIFA Джанни Инфантино, абсолютно преданный Трампу и ловящий каждое его слово. Он буквально не вылезает из трамповского поместья Мар-а-Лаго, а на период ЧМ 2026 штаб-квартира FIFA будет располагаться в Trump Tower на 5-й авеню Манхэттена.

Трамп отыгрывается на болельщиках

Репрессии против болельщиков, подчеркнем, приняты только потому, что бразильские власти не проявляют сговорчивости в отношении экс-президента Болсонару. Может быть, тем на период ЧМ стоит снять монитор с лодыжки обвиняемого в попытке госпереворота с тем, чтобы он убрался из страны и получил защиту своего покровителя Трампа? Ну нельзя же подвергать такому испытанию футбольных фанатов! У тех, конечно, есть возможность посещать матчи в Мехико, Гвадалахаре или в Торонто и Ванкувере, но там будет проходить намного меньше поединков, чем в 11 городах США - от Бостона до Сан-Франциско.

Ох, если бы FIFA, которая в 2018 году принимала решение о месте проведения ЧМ-2026, знала бы, к чему это приведет. Тогда президентом США также был Дональд Трамп, но никто не ожидал, что он заступит на второй срок. Никто не ожидал!

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