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Зеленский назначил Воздушным силам Украины командующего

16:47 425

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами Вооруженных сил. И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы», — написал Зеленский.

Напомним, что 30 августа 2024 года Зеленский указом уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который занимал эту должность с августа 2021 года.

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