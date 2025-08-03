Зеленский назначил Воздушным силам Украины командующего

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножка командующим Воздушными силами Вооруженных сил. И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы», — написал Зеленский.

Напомним, что 30 августа 2024 года Зеленский указом уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который занимал эту должность с августа 2021 года.