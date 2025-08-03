Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?

Бакинцев вновь терроризирует очередная строительная компания. На этот раз речь идет о жителях частного сектора в районе, известном как Кубинка. По словам местных жителей, действия компании Vialon превратили их жизнь в непрерывное и выматывающее испытание: повреждены линии электроснабжения, отключены газ и вода, нарушены сигналы интернета, разрушены заборы, проломлены стены домов... Все это представители компании делают демонстративно, что называется, средь бела дня. Люди утверждают, что у компании нет официального разрешения на снос домов на территории Кубинки. А потому свою задачу — вынудить жильцов покинуть свои дома — компания решает всеми возможными средствами. Ранее haqqin.az уже писал о громком конфликте вокруг кварталов на улицах Дж. Мамедгулузаде, А. Гурбанова, Э. Гусейнзаде и Б. Меджидова в Насиминском районе, где с начала прошлого века стоят плотно застроенные жилые дома. Компания Vialon намерена возвести на их месте частную школу и предлагает жителям компенсацию в размере от 1800 до 2000 манатов за квадратный метр. Однако большинство домов в этом районе имеют небольшую площадь, а потому, по словам жителей, приобрести на предложенную компенсацию аналогичное жилье даже на окраинах Баку невозможно.

Дома тех, кто согласился на условия и покинул территорию, уже снесены, однако строительный мусор остался неубранным. Район огородили забором, а доступ жителей к их домам ограничили. Лолита Ахундова, одна из местных жительниц, рассказывает, что группа жильцов подала в суд на компанию и выиграла процесс, потребовав прекратить снос. Но приговор ничего не изменил. Полиция, сотрудники МЧС и представители Государственного комитета по градостроительству и архитектуре периодически приостанавливают работы, но спустя несколько дней техника возвращается, и дома вновь рушатся. Такая ситуация продолжается уже несколько месяцев. «Расстояние между нашим домом и сносимым — всего полметра, - поделилась Ахундова. - Моя мать — лежачая больная, если дом рухнет, она не сможет его покинуть. Несчастная женщина вздрагивает от каждого звука. Они специально повреждают заборы, крыши, стены соседних домов, чтобы мы испугались и ушли. Представитель компании прямо угрожает, что привезут технику и снесут наш дом. Они устраивали поджоги, портили деревья, поливали их корни воспламеняющейся жидкостью, чтобы засушить…» Другие жители подтверждают слова Ахундовой. «Они идут на все, чтобы вынудить нас согласиться, - рассказал один из жителей Кубинки. - Пару дней назад уничтожили все коммуникации - мы восстановили их за свой счет. Несмотря на отсутствие у компании разрешения на снос и строительство, никто до сих пор не привлечен к ответственности, хотя жалобы мы пишем постоянно».