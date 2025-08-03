Почему Европа согласилась на «ужасную сделку» с Трампом?

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пошла на заключение невыгодной сделки с США по пошлинам из-за опасений сокращения численности американского воинского контингента в Европе. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора.

«Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать ведущую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне», — заявил эксперт.

Как говорится в статье, фон дер Ляйен готовила жесткие ответные меры на угрозы Вашингтона ввести пошлины, но затем «сдала назад», согласившись на сделку во время последней встречи с Трампом в Шотландии. По оценке The Times, это было сделано отчасти для защиты европейского бизнеса, но также из-за страха, что президент США использует это как предлог, чтобы сократить военную поддержку Украины или навредить европейской безопасности. Как указывается, особое опасение Брюсселя заключается в том, что пересмотр США своей военной стратегии, доклад о которой должен быть опубликован в ближайшие недели, может привести к выводу части 800-тысячного американского контингента из Европы.

The Sunday Times сравнивает встречу главы ЕК и американского лидера в Шотландии с поведением генсека НАТО Марка Рютте, который назвал Трампа «папочкой». «Ей пришлось сделать это грязное дело, потому что это было необходимо», — заявил изданию Кьеркегор.