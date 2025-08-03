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Индия игнорирует ультиматум Трампа

17:24 1214

Индийское правительство не давало официальных распоряжений нефтеперерабатывающим компаниям прекратить закупки российской нефти, несмотря на звучащие из Вашингтона угрозы санкциями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, как государственные, так и частные НПЗ в Индии сохраняют свободу закупок и самостоятельно принимают решения исходя из коммерческой целесообразности. Прекращение импорта нефти из России в настоящее время не рассматривается как политическая директива.

На прошлой неделе власти Индии действительно обратились к государственным переработчикам с просьбой подготовить оценку возможных альтернатив российской нефти в случае сбоев поставок. Однако, по словам источников, это был скорее форс-мажорный сценарий, чем реальный шаг к отказу от сотрудничества с Москвой.

«Если Индии придется отказаться от российской нефти, ей придется вернуться к более дорогим поставкам из стран Персидского залива», — отметил один из источников. При этом, по его словам, правительство не заинтересовано в росте расходов на энергетический импорт.

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