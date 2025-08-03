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Иран наращивает торговлю с Пакистаном втрое

17:46 715

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Масуд Пезешкиан заявил о планах ускоренного увеличения объема торговли с Пакистаном более чем в три раза, а именно с $3 млрд до $10 млрд.

«Я глубоко убежден, что мы сможем проще и быстрее увеличить наши торговые отношения с нынешних $3 миллиардов до прогнозируемой цели в $10 миллиардов», — сказал Пезешкиан в ходе визита в Пакистан, где он встретился с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом.

Пезешкиан также отметил, что Иран и Пакистан заключили соглашения в ряде отраслей. По его словам, подписанные сторонами договоры будут способствовать укреплению связей в области торговли, культуры, туризма, логистики, науки и образования. Правительство ИРИ уточняет, что достигнутые договоренности предусматривают расширение транзитных маршрутов, включая морские пути, железные и автомобильные дороги, создание и расширение пограничных рынков, а также институционализацию совместных свободных экономических зон.

До этого министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт отметил, что у Вашингтона есть возможность полностью остановить поставки нефти из Ирана.

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