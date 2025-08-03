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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Турки посмотрели на войну Израиля с Ираном и сделали выводы

18:05 1309

Среди приоритетов названа разработка и внедрение многоуровневой системы ПВО. Особое внимание предлагается уделить системам противовоздушной обороны на низких высотах.

В отчете подчеркивается важность создания систем раннего оповещения на случай воздушных атак. Также предлагается строительство убежищ в крупных городах и оснащение ими стратегических объектов.

Авторы указывают на необходимость принятия мер по укреплению социальной сплоченности и усилению чувства национального единства.

Отчет отмечает, что многолетние инвестиции Ирана в конвенциональное вооружение оказались неэффективными против атак Израиля, основанных на применении радиоэлектронной борьбы. В этой связи Турции рекомендуется отдать приоритет развитию беспилотных систем и РЭБ.

Несмотря на развитую систему ПВО, Израиль не смог добиться полного успеха в перехвате гиперзвуковых ракет. Турции предлагается ускорить инвестиции в соответствующие оборонные технологии.

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