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В Иране готовят новый орган власти на случай войны

18:36 362

В Иране принято решение о создании нового органа власти — Высшего совета обороны, который возьмёт на себя управление страной в случае военного конфликта.

В состав совета, как пишут зарубежные СМИ, войдут: президент Масуд Пезешкиан, глава парламента Мухаммад Багер Галибаф, председатель Верховного суда Мохсен Эджеи, два представителя Хаменеи, а также высшие военные и силовые командиры — начальник Генштаба, глава Корпуса стражей Исламской революции, министр разведки и руководитель объединённого командования «Хатам аль-Анбия».

По мнению Middle East Spectator, хотя Пезешкиан и возглавит Совет, он не считается союзником Хаменеи, что ставит под вопрос единство в принятии решений внутри совета. Насколько Пезешкиан сможет влиять на реальную стратегию совета в случае обострения ситуации, пока неясно.

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