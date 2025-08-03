Нетаньяху и Макрон бьют тревогу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье провёл встречу с главой делегации Международного комитета Красного Креста в регионе Джулианом Ларрисоном. Израильский лидер призвал организацию принять участие в немедленном предоставлении пищи и медицинской помощи израильским заложникам, удерживаемым ХАМАС в Газе.

Как сообщает канцелярия премьера, Нетаньяху подчеркнул, что «ложь о голодании со стороны ХАМАС звучит по всему миру, в то время как систематическое голодание направлено против наших заложников, которые страдают от жестокого физического и психологического насилия».

Он также призвал международное сообщество «не оставаться в стороне, глядя на шокирующие кадры, напоминающие преступления нацистов», и потребовал «участия стран мира в осуждении террористических организаций ХАМАС и «Исламский джихад» и прекращении их прямой и косвенной поддержки». По словам премьера, действия этих группировок «противоречат международному праву и Женевским конвенциям».

На фоне резонансных фото, опубликованных в последние дни, на которых изображены истощённые израильские заложники, находящиеся в плену более 660 дней, с аналогичным заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В соцсети X он назвал действия ХАМАС «неприемлемыми» и заявил, что «невыносимые» кадры «напоминают о жестоких и бесчеловечных подходах группировки».

«Первоочередной приоритет для Франции – немедленное освобождение всех заложников. Мы продолжаем неустанную работу над этим вопросом – чтобы добиться безусловного освобождения, безотлагательно восстановить перемирие, чтобы обеспечить масштабный доступ гуманитарной помощи», – написал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Париж по-прежнему считает единственным возможным решением конфликта формулу «двух государств» – Израиля и Палестины, которые должны мирно сосуществовать.

«Это единственный возможный путь к будущему, где для всех народов региона будут гарантированы справедливость, безопасность и достоинство... И чтобы не было никаких двусмысленностей: мы требуем полного разоружения ХАМАС, его полного изгнания из любых форм управления, а также – признания Израилем Палестинского государства», – отметил французский лидер.

На прошлой неделе израильские СМИ и правозащитные организации распространили фотографии, на которых видны признаки серьёзного истощения у заложников, в том числе у женщин и пожилых людей. Израильские власти заявили, что снимки были переданы спецслужбам через освободившихся пленных и «наглядно свидетельствуют об условиях содержания, нарушающих основные гуманитарные нормы».