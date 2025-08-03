Пророссийский Додон идет на выборы под новым «брендом»

В Молдове официально зарегистрировали политический блок, сформированный вокруг пророссийского экс-президента Игоря Додона, лидера Партии социалистов. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Центральная избирательная комиссия Молдовы 3 августа зарегистрировала как политическое объединение «Патриотический избирательный блок» (Blocul Electoral Patriotic), в который вошли Партия социалистов экс-президента Молдовы, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Для участия в выборах представители блока должны будут предоставить ЦИК полный список кандидатов.

Додон после подтверждения регистрации заявил, что теперь «никто не помешает провести в парламент силы, защищающие суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого».

Экс-президент Игорь Додон уже давно анонсировал формирование политического блока вокруг своей политсилы, но до сих пор его название не раскрывали.