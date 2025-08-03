Мэр Афин поругался с израильским послом

Мэр Афин Харис Дукас в воскресенье вступил в словесную перепалку с послом Израиля в Греции Ноамом Кацем, который обвинил городские власти в том, что они делают недостаточно для уничтожения антисемитских граффити, сообщает AFP.

Посол Ноам Кац заявил газете Kathimerini в комментариях, опубликованных в воскресенье, что израильские туристы «чувствуют себя неуютно» в Афинах, потому что мэр Харис Дукас не предпринимает никаких действий против «организованных меньшинств», которые расклеивают антиеврейские граффити.

Дукас через несколько часов ответил израильскому послу публикацией в соцсети Х.

«Мы доказали, что решительно выступаем против насилия и расизма, и мы не собираемся брать уроки демократии у тех, кто убивает мирных жителей. Афины, столица демократической страны, полностью уважают своих гостей и поддерживают право своих граждан на свободное самовыражение. Возмутительно, что посол концентрируется на граффити (которые явно стерты), в то время как в Газе происходит беспрецедентный геноцид», - отметил мэр столицы Греции.

Греция, как и ряд других европейских стран, стала свидетелем ряда пропалестинских демонстраций.

Круизный лайнер, перевозивший израильских туристов вокруг греческих островов, был встречен демонстрациями в нескольких портах. Проводя в течение нескольких десятилетий проарабскую политику, Греция с 2010 года активизировала связи с Израилем, особенно в области безопасности и энергетики. С тех пор как в октябре 2023 года началась война в Газе, все большее число израильтян посещают Грецию и начинают инвестировать в ее рынок недвижимости.

По словам мэра Афин, число израильтян, получивших вид на жительство в Греции путем покупки недвижимости, увеличилось на 90 процентов в прошлом году.