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Гагаузы вышли на митинг

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19:51 977

Сотни жителей Гагаузии вышли на митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, находящейся под домашним арестом.

Люди собираются на центральной площади (административного центра автономии) Комрата.

Тем временем пророссийский оппозиционный блок «Победа» обратился в ООН и ОБСЕ с просьбой принять меры для прекращения «преследования» Гуцул.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании, подделке документов, а также в фальсификации финансовых отчетов и деклараций.

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