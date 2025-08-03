Гагаузы вышли на митинг

Сотни жителей Гагаузии вышли на митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, находящейся под домашним арестом.
Люди собираются на центральной площади (административного центра автономии) Комрата.
Тем временем пророссийский оппозиционный блок «Победа» обратился в ООН и ОБСЕ с просьбой принять меры для прекращения «преследования» Гуцул.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании, подделке документов, а также в фальсификации финансовых отчетов и деклараций.
August 3, 2025