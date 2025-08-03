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Российские штурмы в Украине ослабевают

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Интенсивность штурмовых действий российских войск на территории Украины демонстрирует постепенное снижение на протяжении июля. Об этом свидетельствуют обобщенные данные за месяц.

Согласно информации, в первой декаде июля в среднем фиксировалось 186 штурмовых действий в сутки. Во второй декаде показатель составил 178, а в последней — 171,5. За первые два дня августа среднее количество штурмов снизилось до 155 в сутки.

Также изменилась тактика действий российских подразделений. Если год назад, в период боев за населенный пункт Прогресс, в атаку могли идти группы численностью до 50–100 человек, то сейчас штурмовые группы нередко состоят из 2–3 бойцов.

Сообщается и об использовании маскировочных средств: отдельные подразделения предпринимают попытки подойти к украинским позициям в специальной экипировке, затрудняющей визуальное обнаружение. Такие действия могут продолжаться часами или даже сутками.

Кроме того, наблюдается увеличение числа попыток проникновения в тыл украинских сил с целью установки флагов. Подобные действия, по имеющимся данным, преследуют преимущественно демонстративные и пропагандистские цели. При этом уровень потерь российских войск в ходе таких операций оценивается как высокий.

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