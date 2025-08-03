Таинственная военная техника в центре белорусского города

2 августа в центре белорусского Гомеля были замечены бронетранспортёры с нестандартной маркировкой, сообщают оппозиционные белорусские телеграм-каналы. По сообщениям очевидцев, на части техники присутствовали самодельные противодронные дуги, а также красные квадраты. У некоторых военнослужащих, сопровождавших колонну, были красные повязки.

Пока неизвестно, в рамках какой операции или мероприятия происходило перемещение бронетехники. Формально появление БТРов в городе не было приурочено к официальным мероприятиям, таким как празднование Дня воздушно-десантных войск.

Присутствие военной техники на улицах города без предварительных анонсов вызвало обеспокоенность среди части местных жителей. Представители белорусских властей пока ситуацию не комментировали. Официальной информации о принадлежности техники также не поступало.