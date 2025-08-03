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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Россия стала совершать меньше диверсий

20:39 210

Число подозреваемых актов саботажа, предположительно поддерживаемых Россией, в 2025 году сократилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом 2 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди западных официальных лиц.

По словам собеседников агентства, которые предпочли остаться анонимными, уровень активности таких операций, в рамках которых российские спецслужбы финансируют атаки на гражданскую инфраструктуру в Европе, в последние месяцы снизился. В качестве возможной причины источники называют усиление контроля со стороны Москвы над действиями доверенных лиц — особенно в случаях, когда исполнители оказываются ненадёжными и рискуют допустить ошибки, способные привлечь внимание.

Согласно докладу Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май 2025 года в Европе было зафиксировано 11 инцидентов, которые могут квалифицироваться как элементы гибридной кампании. В их числе — попытки повреждения оптоволоконных кабелей и объектов сотовой связи в Швеции. Для сравнения, в 2024 году подобные атаки затронули более 30 объектов в сферах энергетики, связи, транспорта, а также на военных и подводных объектах.

Чиновники считают, что дополнительным фактором могла стать внешнеполитическая осторожность Москвы в первые месяцы второго срока президента США Дональда Трампа. По их мнению, Кремль мог принять решение временно снизить уровень провокаций, чтобы избежать эскалации напряжённости.

Также сообщается, что внимание российских военных разведывательных структур было в последнее время сосредоточено на Украине. Громкие судебные процессы против предполагаемых диверсантов, прошедшие в нескольких европейских странах, могли также повлиять на способность России привлекать новых участников к подобным операциям.

Несмотря на зафиксированное снижение активности, источники предупреждают, что это не свидетельствует о полном сворачивании кампании. По их словам, наибольшая активность предполагается в странах Восточной Европы, где количество диверсионных заговоров остаётся выше, чем в западной части континента.

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