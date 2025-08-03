Клан «иранских Кеннеди» возвращается

В иранских СМИ циркулируют слухи о возможном назначении Али Лариджани секретарем Совета безопасности страны. Он и его братья давно считаются в Иране важнейшими разработчиками стратегических планов для руководства страны. Совсем недавно эти пять братьев занимали ключевые посты в сложной политической системе Ирана. Вместе они доминировали в двух из трех ведущих учреждениях страны: парламенте и судебной власти. Сложите их все вместе - и в результате получится одна семья с невероятным количеством власти в руках. Их называли «иранским кланом Кеннеди», поскольку чего не коснись в Иране в первые два десятилетия XXI века, в решении любого важного политического вопроса нужно было заручиться поддержкой или готовиться к противостоянию с могущественным кланом Лариджани.

Этот клан, благодаря своим родственным связям, правильным брачным союзам, обширной клиентеле, то есть людям, лично обязанным им своим карьерным ростом и финансовым благополучием, а также связям с верховным лидером, присутствовал, казалось, в любой сфере иранской политической жизни. И заняли они такое положение не случайно, а потому, что были из тех, кто родился «с золотой ложкой во рту», в правильной семье, которая относилась к «отцам-основателям» Исламской республики. Мало того, что дед по материнской линии, Мохсен Ашрафи, носил титул «великого аятоллы», так еще и отец, Хашем Мирза Амоли, уроженец города Амол (ранее - Мазандарана), был непримиримым борцом с шахским режимом, за что и был выслан в Ирак. Потому позже возникший клан Лариджани еще называли «иракской группой» или, льстиво, «мазандаранскими тиграми». Но это было несколько позже, а пока братья окунулись в горнило Исламской революции, где правильное происхождение и личные связи с «отцами основателями» обеспечили им быстрый карьерный рост, по сути – стартовые позиции для восхождения на высшие позиции в Исламской республике. И пика своего влияния они достигли к началу 2000-х, когда их клан набрал максимум административного могущества, политического влияния и создал прочный финансовый фундамент.

Ключевые фигуры клана Лариджани Без всякого сомнения, лидером среди пяти братьев был старший, Али Ардашир Лариджани. С 2008 по 2020 год он занимал пост спикера иранского Маджлиса, а до этого, в качестве секретаря Высшего совета национальной безопасности с 2005 до 2007 года, возглавлял переговоры по ядерной программе. Садик Лариджани, который был на два года младше старшего брата, с 2009 по 2019 год возглавлял судебную систему Ирана, а затем стал членом Совета стражей конституции и даже некоторое время рассматривался в качестве одного из преемников Али Хаменеи. Брат Мохаммад Джавад Лариджани занимал пост замминистра иностранных дел, причем в МИД Ирана занимался кадровыми назначениями. После этого возглавил иранскую Комиссию по правам человека, структуру, которая не столько занималась правами человека, сколько созданием соответствующего имиджа Ирана на внешнеполитической арене. Еще один младший брат – Фазыл Лариджани, бывший дипломат, ныне работает в Свободном исламском университете и состоит в Высшем совете культурной революции Ирана. И, наконец, самый младший, Бакыр Лариджани, ранее работал ректором Тегеранского медицинского университета, а до недавнего времени являлся бессменным заместителем министра здравоохранения Ирана. Проще говоря, на протяжении двух десятилетий клан Лариджани оставался ключевым игроком в иранской политике, контролируя парламент, судебную систему и международные переговоры – и при этом пользовался полным доверием Али Хаменеи. И не потому, что рахбар испытывал к клану личные симпатии (такого никогда не было), а потому, что и Али Лариджани, и его клан были ему, рахбару, крайне полезны в качестве политического посредника, который координировал взгляды верховного лидера с различными политическими фракциями Ирана. «Что делает их привлекательными в глазах Рахбара, так это их прагматичная способность меняться вместе с ветром и переключаться в мгновение ока. Поступая таким образом, Лариджани ставят себя в положение, в котором они могут быть полезны Верховному лидеру, несмотря ни на что», - писала в свое время Марша Б. Коэн, независимый аналитик, специализирующийся на внешней политике США в отношении Ирана.

То с консерваторами, то с реформаторами – а в итоге поражение Собственно, эта их способность меняться вместе с изменчивыми политическими ветрами, дующими над Исламской республикой – и зачастую меняющими направление, – стала причиной политического поражения клана. Слишком уж старательно они подражали флюгеру, в результате не став своими ни у консерваторов, ни у реформаторов. Клан Лариджани выбирал союзников не в силу схожести взглядов, а лишь по политической необходимости. И только тогда, когда опасность начинала грозить лично клану. Конфликт с президентом-радикалом Ахмадинежадом заставил клан искать союзников среди умеренных и обрушиться с критикой на КСИР. Али Лариджани поддержал ядерную сделку Рухани-Зарифа в 2015 году, обеспечив ее одобрение в парламенте. Но затем он же блокировал инициативы реформаторов в парламенте и всячески саботировал работу кабинета министров. Но восстановить доверие у консерваторов уже не смог. Корпус стражей исламской революции, видя в клане конкурента, систематически дискредитировал Лариджани через подконтрольные им СМИ – и в конце концов добился смещения Садика с поста главы судебной власти Ирана.

А реформаторы не простили клану его борьбу с кабинетом Рухани, полностью исключив его из своих политических расчетов и сделав ставку на новых лидеров, таких как Масуд Пезешкиян. Идея, с которой Али Лариджани носился с 2014 года – создать центристскую партию «Рахрован-е Вилайат», альтернативную и реформаторам, и консерваторам, но безгранично лояльную верховному лидеру – так и не воплотилась в жизнь. Все ведущие политики Ирана отказались сотрудничать с кланом Лариджани в этом проекте и, доложив об этом Али Хаменеи, пояснили ему, что с этим флюгером работать невозможно – предаст в любой момент. Али Хаменеи, получив такую информацию, понял главное – ценность клана Лариджани в качестве посредника между ним и политическими элитами Ирана полностью исчезла. А следовательно, и необходимость в его поддержке отпала. Почти по классике: «Я тебя поднял на вершины – я тебя и уроню». После чего вопрос о крахе «иранских Кеннеди» стал только вопросом времени, которое наступило очень скоро. Али Лариджани был отстранен с поста спикера и получил пост советника Али Хаменеи, должность совершенно декоративную. Точно также поступили и с его братьями – не тронули, не возбудили уголовных дел, а попросту задвинули даже не во вторые – третьи ряды иранских политиков.