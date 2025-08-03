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Британец скончался во время пересадки волос в Турции

21:35 1259

Британец скончался после того, как начал процедуру пересадки волос в Стамбуле, пишет The Guardian.

38-летний Мартин Латчман из Милтон-Кинса, который в прошлом году оставил 16-летнюю преподавательскую карьеру, чтобы стать военным подрядчиком, скончался на прошлой неделе. Ему стало плохо во время подготовительного этапа процедуры стоимостью 1500 фунтов стерлингов.

Сообщается, что среди бывших клиентов клиники - экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд. Неизвестно, почему Латчману стало плохо. Его перевели в палату интенсивной терапии ближайшей больницы, но позже в тот же день он скончался, подтвердили в клинике.

Турецкие СМИ сообщили, что полиция начала расследование. Тело Латчмана было доставлено самолетом в Великобританию. До декабря прошлого года Латчман, родом из Бридженда в Южном Уэльсе, был помощником директора школы в академии Голдингтон в Бедфорде, где он также возглавлял кафедру компьютерных наук. Судя по его публикациям в интернете, он регулярно бегал и занимался в тренажерных залах.

В свою очередь, турецкая клиника утверждает, что провела более 50 000 успешных трансплантаций.

В заявлении клиники говорится, что она «глубоко опечалена» смертью Латчмана.

Уточняется, что прошлым летом британец успешно перенес пересадку волос и в этом году вернулся для повторной процедуры.

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