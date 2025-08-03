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В Румынии внезапно вспыхнул оружейный завод

21:56 491

В Румынии в городе Куджир вспыхнул масштабный пожар на местном заводе, который производит стрелковое оружие. Правоохранители не исключают вероятность диверсии на предприятии, сообщает Radio România Actualități.

Отмечается, что механический завод в Куджире производит стрелковое вооружение. Причины пожара официально не установлены, однако убытки уже оценили примерно в 400 тысяч евро.

По меньшей мере 150 тысяч патронов для пулеметов было уничтожено огнем, а еще 250 тысяч могут быть испорчены и непригодны к использованию. По факту инцидента начали уголовное производство: рассматриваются разные варианты - от технической неисправности на заводе до целенаправленной диверсии.

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