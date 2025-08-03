Украина призвала ХАМАС сложить оружие

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что ХАМАС должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников, в то же время международная гуманитарная помощь должна быть как можно быстрее предоставлена гражданскому населению Газы.

«Бесчеловечное обращение ХАМАС с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения. Население Газы не должно продолжать страдать из-за отвратительных преступлений ХАМАС. ХАМАС должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников.

В то же время международная гуманитарная помощь должна быть оказана гражданскому населению Газы как можно быстрее и в полном объеме. Полное прекращение огня должно оставаться главным приоритетом», - сказал Сибига.