Турция построит три военные базы в Сирии

Турция и Сирия планируют объявить о соглашениях о сотрудничестве в области безопасности и военного сотрудничества в августе 2025 года, сообщает турецкое издание Daily Ummah.

Соглашение предполагает создание Турцией трех военных баз на территории Сирии. Эти базы будут расположены в Пальмире, на военной авиабазе Хомс Тияс (Т-4) и на военной авиабазе Алеппо Менаг.

В соответствии с соглашением, предусматривается, что Турция будет оказывать консультативную поддержку сирийской армии, укрепляя ее военный потенциал. Это развитие рассматривается как важный шаг на пути налаживания отношений между двумя странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.