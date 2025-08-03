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Турция построит три военные базы в Сирии

22:31 211

Турция и Сирия планируют объявить о соглашениях о сотрудничестве в области безопасности и военного сотрудничества в августе 2025 года, сообщает турецкое издание Daily Ummah.

Соглашение предполагает создание Турцией трех военных баз на территории Сирии. Эти базы будут расположены в Пальмире, на военной авиабазе Хомс Тияс (Т-4) и на военной авиабазе Алеппо Менаг.

В соответствии с соглашением, предусматривается, что Турция будет оказывать консультативную поддержку сирийской армии, укрепляя ее военный потенциал. Это развитие рассматривается как важный шаг на пути налаживания отношений между двумя странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

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