Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…

Сопредседатели Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, одновременно являющаяся его супругой, признали Донецкую, Луганскую, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами России. Надо думать, и в самом Кремле, где народ подобрался циничный и не верящий ни во что, кроме карьерного продвижения и откатов от распила бюджета, были весьма поражены тем пафосом, с которым Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали территориальные захваты России в Украине. Право слово, это нужно читать:

«Манагуа, Никарагуа, среда, 30 июля 2025 г. Товарищ и брат Владимир Путин Президент Российской Федерации Уважаемый Президент Путин, Дорогой брат и товарищ! Правительство и народ Никарагуа твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую Россия ведет против украинского неонацизма при поддержке НАТО. От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем полную поддержку и признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации. Примите, дорогой Президент Путин, наши братские объятия и наилучшие пожелания здоровья и благополучия Вам и процветания российскому народу». Собственно, за финансовые переводы из Москвы и бесплатные поставки оружия в Манагуа еще и не то скажут и напишут. При том, что интересно, на сегодняшний день Соединенные Штаты являются главным торговым партнером Никарагуа. Доля американского импорта в стране даже превышает то, что поставляют Штаты в Мексику. Но удивляться этому не стоит. Все как обычно – «ласковый теленок двух маток сосет», получению выгоды ни революционные идеалы, ни идеи «антиимпериалистической солидарности и борьбы с американской гегемонией» отнюдь не мешают, никарагуанские «революционеры» здесь не первые и, по всей видимости, не последние, двойные стандарты, в которых они любят обвинять Запад, они и сами применяют при случае, только держись. Но ведь это другое, не так ли?

Экономика Никарагуа зависит от США, но России они одновременно предоставили и возможности содержать на территории страны немалую по численности резидентуру СВР и ГРУ, и принимать российских военных инструкторов вместе со специалистами по Латинской Америке «в штатском». Но подобных проявлений лояльности Кремлю было бы недостаточно для того, чтобы записать семейный дуэт Ортега-Мурильо в «вечные друзья, для которых все». И тут интересный момент. В начале июля между Москвой и Манагуа в закрытом порядке было подписано соглашение о «взаимной защите». Причем речь идет о защите юридической. Согласно этому соглашению, первым лицам страны, включая сопрезидентов и еще ряду высших чиновников предоставляется «личная неприкосновенность» и неподсудность органам международной юрисдикции в том случае, если они будут находиться на территории Российской Федерации. Заодно и запросы об их экстрадиции Москвой рассматриваться не будут. Точно такая же неприкосновенность предусматривается и для российских высших должностных лиц, коли они будут находиться в Никарагуа. Но кто из современного «российского Политбюро» будет всерьез рассматривать Никарагуа в качестве возможного убежища? Где там развернуться русской чиновной душе, привыкшей к российскому размаху и распоряжению суммами, от которых любой латиноамериканский деятель впадет в ступор, да так из него и не выйдет?