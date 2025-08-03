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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…

автократический Интернационал
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
3 августа 2025, 22:40 3216

Сопредседатели Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, одновременно являющаяся его супругой, признали Донецкую, Луганскую, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами России.

Надо думать, и в самом Кремле, где народ подобрался циничный и не верящий ни во что, кроме карьерного продвижения и откатов от распила бюджета, были весьма поражены тем пафосом, с которым Даниэль Ортега и Росарио Мурильо признали территориальные захваты России в Украине. Право слово, это нужно читать:

Для дуэта Ортега-Мурильо критически важно на всякий случай создать себе комфортабельный запасной аэродром. На Китай, с которым они заигрывали, надежды нет

«Манагуа, Никарагуа, среда, 30 июля 2025 г.

Товарищ и брат Владимир Путин

Президент Российской Федерации

Уважаемый Президент Путин,

Дорогой брат и товарищ! Правительство и народ Никарагуа твердо признают и поддерживают героическую борьбу, которую Россия ведет против украинского неонацизма при поддержке НАТО. От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем полную поддержку и признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации.

Примите, дорогой Президент Путин, наши братские объятия и наилучшие пожелания здоровья и благополучия Вам и процветания российскому народу».

Собственно, за финансовые переводы из Москвы и бесплатные поставки оружия в Манагуа еще и не то скажут и напишут. При том, что интересно, на сегодняшний день Соединенные Штаты являются главным торговым партнером Никарагуа. Доля американского импорта в стране даже превышает то, что поставляют Штаты в Мексику.

Но удивляться этому не стоит. Все как обычно – «ласковый теленок двух маток сосет», получению выгоды ни революционные идеалы, ни идеи «антиимпериалистической солидарности и борьбы с американской гегемонией» отнюдь не мешают, никарагуанские «революционеры» здесь не первые и, по всей видимости, не последние, двойные стандарты, в которых они любят обвинять Запад, они и сами применяют при случае, только держись. Но ведь это другое, не так ли?

Все как обычно – «ласковый теленок двух маток сосет», получению выгоды ни революционные идеалы, ни идеи «антиимпериалистической солидарности и борьбы с американской гегемонией» отнюдь не мешают

Экономика Никарагуа зависит от США, но России они одновременно предоставили и возможности содержать на территории страны немалую по численности резидентуру СВР и ГРУ, и принимать российских военных инструкторов вместе со специалистами по Латинской Америке «в штатском».

Но подобных проявлений лояльности Кремлю было бы недостаточно для того, чтобы записать семейный дуэт Ортега-Мурильо в «вечные друзья, для которых все». И тут интересный момент. В начале июля между Москвой и Манагуа в закрытом порядке было подписано соглашение о «взаимной защите».

Причем речь идет о защите юридической. Согласно этому соглашению, первым лицам страны, включая сопрезидентов и еще ряду высших чиновников предоставляется «личная неприкосновенность» и неподсудность органам международной юрисдикции в том случае, если они будут находиться на территории Российской Федерации. Заодно и запросы об их экстрадиции Москвой рассматриваться не будут.

Точно такая же неприкосновенность предусматривается и для российских высших должностных лиц, коли они будут находиться в Никарагуа. Но кто из современного «российского Политбюро» будет всерьез рассматривать Никарагуа в качестве возможного убежища? Где там развернуться русской чиновной душе, привыкшей к российскому размаху и распоряжению суммами, от которых любой латиноамериканский деятель впадет в ступор, да так из него и не выйдет?

Главное – чтобы постеленная в Москве соломка не оказалась слишком жесткой. Но пока судьбы Януковича и Башара Асада причин беспокоится вроде как не дают

Но вот для клики Ортеги-Мурильо Москва в качестве убежища – в самый раз. Тем более в нынешние сложные времена, когда здоровье 79-летнего «команданте» Ортеги подорвано волчанкой и почечной недостаточностью. Да вдобавок он взялся перетряхивать ряды «старых борцов», вместе с ним свергавших Анастасио Самосу в далеком теперь 1979 году, а потом воевавших с «контрас», поддерживавшихся Америкой. Он даже родного брата Умберто Ортегу, занимавшего пост министра обороны, в ходе этой кампании «чистки рядов» на несколько месяцев в тюрьму отправил.

Иными словами, мало того, что его социальная база среди населения сокращается, – так он еще и «старых борцов» от себя оттолкнул. А в Латинской Америке это ведет только к одному - к перевороту. И если повезет, то к мирному отстранению от власти. Но чаще бывает совсем наоборот, нравы там незатейливые, и «хороший экс-президент - это мертвый экс-президент».

Поэтому для дуэта Ортега-Мурильо критически важно на всякий случай создать себе комфортабельный запасной аэродром. На Китай, с которым они заигрывали, надежды нет. А вот «друг и брат» Владимир - в самый раз. Поэтому чтобы лишний раз убедить его в собственной преданности, еще и не с таким пафосом оккупированные Россией украинские территории признаешь. Главное – чтобы постеленная в Москве соломка не оказалась слишком жесткой. Но пока судьбы Януковича и Башара Асада причин беспокоиться вроде как не дают. Глядишь – и доведется встретить старость в комфорте и безопасности.

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