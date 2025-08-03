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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины

объектив haqqin.az
Отдел информации
3 августа 2025, 22:53 1228

Кембридж (США). Женщина в костюме статуи Свободы сидит на надувном диване во время митинга «Ярость против режима»

Сидней (Австралия). Джулиан Ассанж среди участников пропалестинского марша

Бангкок (Таиланд). Протестующие требуют отставки премьер-министра Пхэтхонгтхан Чинават

Мадрид (Испания). Пожарный держит горящую шишку во время митинга с требованием повышения зарплаты

Каштелу-ди-Пайва (Португалия). Результаты лесных пожаров

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Порто-Ново (Бенин). Фестиваль масок

Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
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00:24 148
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 1229
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Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
00:24 148
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 1229
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема
3 августа 2025, 21:06 3721
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция, все еще актуально
3 августа 2025, 13:02 4640
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС обновлено 00:03; видео
00:03 2404
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий
3 августа 2025, 16:53 7841
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
3 августа 2025, 12:31 5192
Таинственная военная техника в центре белорусского города
Таинственная военная техника в центре белорусского города ВИДЕО
3 августа 2025, 20:10 4516
Российские штурмы в Украине ослабевают
Российские штурмы в Украине ослабевают
3 августа 2025, 20:00 3375
Пророссийский Додон идет на выборы под новым «брендом»
Пророссийский Додон идет на выборы под новым «брендом»
3 августа 2025, 19:27 2125
Мерц не в восторге от ХАМАС
Мерц не в восторге от ХАМАС ОБНОВЛЕНО 21:22
3 августа 2025, 21:22 2976
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