Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины

Кембридж (США). Женщина в костюме статуи Свободы сидит на надувном диване во время митинга «Ярость против режима»
Сидней (Австралия). Джулиан Ассанж среди участников пропалестинского марша
Бангкок (Таиланд). Протестующие требуют отставки премьер-министра Пхэтхонгтхан Чинават
Мадрид (Испания). Пожарный держит горящую шишку во время митинга с требованием повышения зарплаты
Каштелу-ди-Пайва (Португалия). Результаты лесных пожаров
Цзиньхуа (Китай). Босой участник готовится пройти по горящим углям, выполняя традиционный ритуал хождения по огню
Порто-Ново (Бенин). Фестиваль масок