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Китай запретил чиновникам ехать за границу

3 августа 2025, 23:21 660

Китайские власти все активнее ограничивают любые возможные контакты государственных служащих с иностранцами, пишет The New York Times (NYT). Власти не только запрещают поездки за границу, но и забирают паспорта «бюджетников».

Как сообщает газета, во многих городах государственным служащим требуется разрешение на выезд за границу даже по личным причинам. Командировки за границу для «обычных исследований, обмена опытом и учебы» запрещены. А в большинстве провинций те, кто учился за границей, теперь не могут занимать определенные государственные должности.

Запрет касается всех госслужащих, включая учителей школ и воспитателей детских садов, врачей и простых работников государственных компаний, у которых нет доступа к гостайне или любым другим секретным данным. Более того, власти некоторых городов не возвращают паспорта госслужащим даже после того, как те выходят на пенсию.

Как отмечает NYT, запрет на поездки за рубеж для высокопоставленных чиновников действует в Китае уже более 20 лет. Однако при Си Цзиньпине контроль распространился и на госслужащих куда более низкого уровня. Сами правила, считает газета, — попытка центральных властей укрепить политическую дисциплину и идеологическую лояльность среди государственных служащих.

Двое собеседников газеты рассказали, что им также было приказано предоставить работодателям доступ к их личным аккаунтам в социальных сетях. Еще один человек сказал, что должен был уведомить работодателя о своем отъезде из города, где он работал. А некоторые местные органы власти запретили госслужащим собираться на обеденный перерыв группами более трех человек.

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