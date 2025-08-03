У Трампа обвинили Индию в финансировании войны против Украины

Советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании российской войны против Украины путем закупки нефти у Москвы.

Как пишет Reuters, Миллер является одним из ближайших и самых влиятельных помощников Дональда Трампа. Обвинения в сторону Нью-Дели прозвучали в эфире программы Sunday Morning Futures. В то же время советник американского лидера отметил, что Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди:

«Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России. Люди будут шокированы, узнав, что Индия практически наравне с Китаем закупает российскую нефть. Это поразительный факт».

Источники в правительстве Индии рассказали агентству, что, несмотря на угрозы Вашингтона, власти страны продолжат покупать нефть у Российской Федерации.