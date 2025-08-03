USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Кремль хочет сделать интернет в России как в Китае

3 августа 2025, 23:40 773

Власти России предпринимают новые шаги по усилению государственного контроля над интернет-пространством, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов и правозащитные организации.

Отмечается, что в стране пресекаются попытки пользователей обходить блокировки с помощью VPN и других инструментов для доступа к зарубежным сервисам. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на ограничение использования таких средств.

Параллельно российские власти продолжают ограничивать деятельность иностранных цифровых платформ. В частности, затрудняется доступ к сервисам американских компаний, включая YouTube. При этом государство активно развивает собственные альтернативы, которые проще поддаются внутреннему регулированию и цензуре.

Одним из таких проектов стал государственный мессенджер MAX. С сентября он будет предустановлен на все смартфоны, продаваемые в России. Планируется, что через приложение можно будет не только обмениваться сообщениями, но и получать доступ к государственным услугам, совершать платежи, а также взаимодействовать с образовательными учреждениями. MAX уже тестируется в школах, где учителей обязывают использовать его для коммуникации с родителями и учащимися.

Аналитики отмечают, что цель инициативы — переместить как можно больше граждан в контролируемую государством цифровую среду. Исследовательница Human Rights Watch Анастасия Крупе заявила, что российские власти стремятся контролировать не только содержание онлайн-контента, но и физическую инфраструктуру интернета.

Концепция так называемого «суверенного интернета» продвигается в России уже несколько лет, но ее активная реализация ускорилась после начала широкомасштабного конфликта в Украине. Ранее в стране были запрещены платформы Meta (Facebook и Instagram), а также X (бывший Twitter), которые были признаны экстремистскими.

Эксперты считают, что модель, к которой стремится Кремль, во многом напоминает китайский сервис WeChat — универсальное приложение с функциями оплаты, госуслуг и встроенной системой контроля.

Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
00:24 156
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 1232
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема
3 августа 2025, 21:06 3721
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция, все еще актуально
3 августа 2025, 13:02 4641
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС обновлено 00:03; видео
00:03 2405
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий
3 августа 2025, 16:53 7843
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
3 августа 2025, 12:31 5193
Таинственная военная техника в центре белорусского города
Таинственная военная техника в центре белорусского города ВИДЕО
3 августа 2025, 20:10 4517
Российские штурмы в Украине ослабевают
Российские штурмы в Украине ослабевают
3 августа 2025, 20:00 3378
Пророссийский Додон идет на выборы под новым «брендом»
Пророссийский Додон идет на выборы под новым «брендом»
3 августа 2025, 19:27 2127
Мерц не в восторге от ХАМАС
Мерц не в восторге от ХАМАС ОБНОВЛЕНО 21:22
3 августа 2025, 21:22 2977

ЭТО ВАЖНО

Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
00:24 156
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 1232
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема
3 августа 2025, 21:06 3721
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция, все еще актуально
3 августа 2025, 13:02 4641
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС обновлено 00:03; видео
00:03 2405
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий
3 августа 2025, 16:53 7843
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
3 августа 2025, 12:31 5193
Таинственная военная техника в центре белорусского города
Таинственная военная техника в центре белорусского города ВИДЕО
3 августа 2025, 20:10 4517
Российские штурмы в Украине ослабевают
Российские штурмы в Украине ослабевают
3 августа 2025, 20:00 3378
Пророссийский Додон идет на выборы под новым «брендом»
Пророссийский Додон идет на выборы под новым «брендом»
3 августа 2025, 19:27 2127
Мерц не в восторге от ХАМАС
Мерц не в восторге от ХАМАС ОБНОВЛЕНО 21:22
3 августа 2025, 21:22 2977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться