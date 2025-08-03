Кремль хочет сделать интернет в России как в Китае

Власти России предпринимают новые шаги по усилению государственного контроля над интернет-пространством, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов и правозащитные организации.

Отмечается, что в стране пресекаются попытки пользователей обходить блокировки с помощью VPN и других инструментов для доступа к зарубежным сервисам. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на ограничение использования таких средств.

Параллельно российские власти продолжают ограничивать деятельность иностранных цифровых платформ. В частности, затрудняется доступ к сервисам американских компаний, включая YouTube. При этом государство активно развивает собственные альтернативы, которые проще поддаются внутреннему регулированию и цензуре.

Одним из таких проектов стал государственный мессенджер MAX. С сентября он будет предустановлен на все смартфоны, продаваемые в России. Планируется, что через приложение можно будет не только обмениваться сообщениями, но и получать доступ к государственным услугам, совершать платежи, а также взаимодействовать с образовательными учреждениями. MAX уже тестируется в школах, где учителей обязывают использовать его для коммуникации с родителями и учащимися.

Аналитики отмечают, что цель инициативы — переместить как можно больше граждан в контролируемую государством цифровую среду. Исследовательница Human Rights Watch Анастасия Крупе заявила, что российские власти стремятся контролировать не только содержание онлайн-контента, но и физическую инфраструктуру интернета.

Концепция так называемого «суверенного интернета» продвигается в России уже несколько лет, но ее активная реализация ускорилась после начала широкомасштабного конфликта в Украине. Ранее в стране были запрещены платформы Meta (Facebook и Instagram), а также X (бывший Twitter), которые были признаны экстремистскими.

Эксперты считают, что модель, к которой стремится Кремль, во многом напоминает китайский сервис WeChat — универсальное приложение с функциями оплаты, госуслуг и встроенной системой контроля.