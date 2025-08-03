Узбекистан возвращает блудных сынов

До 30 августа в Узбекистане проходит акция «Возвращение домой», в рамках которой планируется организовать возвращение женщин и детей из депортационных центров в Турции, России, Казахстане, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, США и Южной Кореи.

На основании списков ожидающих депортации, предоставленных узбекскими посольствами, будут закуплены авиабилеты. При личном обращении в диппредставительство билет обещают выдать в течение суток. Вернувшимся гражданам окажут помощь в адаптации и восстановлении, пишут узбекистанские СМИ.