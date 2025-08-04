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Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата

00:24 162

3 августа около 22:00 в Тертерском районе сотрудники полиции предотвратили вооружённый инцидент, произошедший на почве личного конфликта.

По информации пресс-службы МВД, житель села, 34-летний ветеран Второй Карабахской войны Бейрек Гулиев, открыл огонь из автомата «АК-74» по своему односельчанину 1992 года рождения. В результате стрельбы никто не пострадал, однако был повреждён автомобиль потерпевшего марки «ВАЗ-21014».

Бейрек Гулиев был задержан сотрудниками полиции. У него изъято огнестрельное оружие — автомат «АК-74».

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее Гулиев неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. В настоящее время он арестован.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
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