Австралию накрыл мощный снегопад

Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, передает Reuters.

Как уточняется, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега. По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, столько cнега не выпадало с середины 1980-х годов.

Согласно материалу, погодная аномалия также привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.