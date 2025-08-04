USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Австралию накрыл мощный снегопад

ВИДЕО
00:33 827

Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, передает Reuters.

Как уточняется, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега. По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, столько cнега не выпадало с середины 1980-х годов.

Согласно материалу, погодная аномалия также привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.

С Камалой Харрис покончено
С Камалой Харрис покончено
01:57 180
Россия захватила Купянск?
Россия захватила Купянск?
01:40 426
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал
3 августа 2025, 22:40 4739
Смерть товарища Зияда
Смерть товарища Зияда наша память; все еще актуально
3 августа 2025, 14:27 7415
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
00:24 1662
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 1760
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема
3 августа 2025, 21:06 4432
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция, все еще актуально
3 августа 2025, 13:02 4761
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС обновлено 00:03; видео
00:03 3270
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий
3 августа 2025, 16:53 8256
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
3 августа 2025, 12:31 5329

ЭТО ВАЖНО

С Камалой Харрис покончено
С Камалой Харрис покончено
01:57 180
Россия захватила Купянск?
Россия захватила Купянск?
01:40 426
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву…
Еще один диктатор с женой готовятся к побегу в Москву… автократический Интернационал
3 августа 2025, 22:40 4739
Смерть товарища Зияда
Смерть товарища Зияда наша память; все еще актуально
3 августа 2025, 14:27 7415
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
Ветеран Гулиев открыл стрельбу из автомата
00:24 1662
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины
Джулиан Ассанж на митинге в защиту Палестины объектив haqqin.az
3 августа 2025, 22:53 1760
Клан «иранских Кеннеди» возвращается
Клан «иранских Кеннеди» возвращается главная тема
3 августа 2025, 21:06 4432
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю
Безопасность - за Россией, атомные реакторы - Китаю наша корреспонденция, все еще актуально
3 августа 2025, 13:02 4761
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС
Мощный пожар вблизи трассы Баку - Губа. Заявление МЧС обновлено 00:03; видео
00:03 3270
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор?
Массовый незаконный снос домов в Баку. Кто остановит моральный террор? глас народа - глас Божий
3 августа 2025, 16:53 8256
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
3 августа 2025, 12:31 5329
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться