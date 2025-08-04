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Турция осудила израильского министра за молитву

00:58 619

Анкара в воскресенье подвергла критике министра израильского правительства за проведение еврейской молитвы на территории комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщает AFP.

Противоречивый шаг предпринял крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который в воскресенье публично провел еврейскую молитву на территории мечети, третьей святыни ислама, расположенной на Храмовой горе — самом священном месте иудаизма.

«Мы решительно осуждаем налет, совершенный на мечеть Аль-Акса некоторыми израильскими министрами под защитой израильской полиции и в сопровождении групп израильских поселенцев, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. — Безопасность мечети Аль-Акса и сохранение священной самобытности Иерусалима являются не только региональными приоритетами, но и главной ответственностью от имени коллективного сознания человечества».

Еврейские религиозные ритуалы на территории комплекса запрещены в соответствии с давним соглашением между Израилем и Иорданией, управляющей этим объектом.

В последние годы это соглашение, известное как «статус-кво», неоднократно нарушалось приезжими евреями, в том числе членами израильского парламента.

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