Правительство предупредило сайт Ильхама-Путинки

Агентство по развитию медиа Азербайджана предупредило новостной портал News24.az (принадлежит российскому миллиардеру азербайджанского происхождения и другу президента России Ильхаму Рагимову, которого азербайджанские торговцы в России именуют Ильхамом-Путинкой) за непрофессионализм и введение читателей в заблуждение.

«В последнее время на сайте News24.az систематически публикуются новости с манипулятивными заголовками, явно направленными на введение аудитории в заблуждение. Упомянутое медиа регулярно пытается исказить общественное мнение, иллюстрируя события, происходящие за рубежом, фотографиями, относящимися к азербайджанским организациям или продуктам.

Так, в опубликованной сегодня новости под заголовком «Подорожал хлеб» сайт проецировал ситуацию в соседнем государстве на реалии Азербайджана с помощью вводящей в заблуждение фотографии. Та же схема наблюдается и в материале с заголовком «Доллар резко подорожал», размещенном в ленте сайта.

Напоминаем, что обеспечение общества достоверной и объективной информацией, а также отказ от распространения фейков и лживых новостей — это прямая обязанность СМИ, вытекающая из требований национального законодательства. Побуждение читателей переходить по ссылке с помощью сенсационных или преувеличенных заголовков, изображений и видеоматериалов является грубым нарушением «Редакционной политики и норм профессиональной этики».

Еще раз подчеркиваем: все медиа должны в своей деятельности руководствоваться положениями законодательства и профессиональной этики. Мы призываем общество и журналистов занимать принципиальную позицию по отношению к подобным случаям», - сказано в заявлении.

Отметим, что главным редактором сайта является супруга Ильхама Рагимова, умеренно популярная в Азербайджане певица Рухи Алиева.